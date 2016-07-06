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Ученые выяснили, почему мужчины положительно относятся к сексу за деньги

Непонимание вторых половинок толкает мужчин на секс за деньги

7 июля 2016, 02:10

 Ученые из Южной Африки, Витватерсрандского университета и университета в Белфаст выяснили, почему мужчины готовы платить за секс.

Как пишет Gazetadaily.ru, в исследованиях участие приняли 466 респондентов в возрасте от 31 до 50 лет. Те молодые люди, которые признавались в том, что иногда прибегают к сексу с "девушками по вызову", объясняли этот факт недопониманием своих вторых половинок. Именно из-за этого они готовы отдавать деньги за секс, кроме того, по признанию мужчин, с девушками, занимающимися проституцией, проще обсуждать свои желания, в то время как жены часто реагируют на это крайне негативно.

ученые из Южной Африки, Витватерсрандского университета и университета в Белфаст рассказали, почему мужчины платят за секс. Было установлено, что для этого существует несколько причин. В исследованиях приняли участие 466 респондентов от 31 до 50 лет. Участники, признавшиеся в сексе с "девушками по вызову", объяснили данный факт тем, что им понадобился секс за деньги вследствие недопонимания со стороны своих половинок. С девушками, оказывающими сексуальные услуги за деньги, по словам мужчин, легче говорить о своих желаниях, чем с женами.

Источник: http://gazetadaily.ru/07/06/uchenyie-rasskazali-pochemu-muzhchinyi-platyat-za-seks/

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