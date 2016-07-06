Ученые выяснили, почему мужчины положительно относятся к сексу за деньги

Ученые из Южной Африки, Витватерсрандского университета и университета в Белфаст выяснили, почему мужчины готовы платить за секс.

Как пишет Gazetadaily.ru, в исследованиях участие приняли 466 респондентов в возрасте от 31 до 50 лет. Те молодые люди, которые признавались в том, что иногда прибегают к сексу с "девушками по вызову", объясняли этот факт недопониманием своих вторых половинок. Именно из-за этого они готовы отдавать деньги за секс, кроме того, по признанию мужчин, с девушками, занимающимися проституцией, проще обсуждать свои желания, в то время как жены часто реагируют на это крайне негативно.