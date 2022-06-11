Ученый АлтГУ рассказала, почему на Алтае чаще видят мощные «торнадо»

Жители Алтайского края в 2022 году неоднократно наблюдали за небольшими «торнадо» и смерчами, которые обычно фиксируют в основном в Америке. Как рассказала климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Натальей Харламовой, для региона это явление не новое, однако их частота явно увеличивается.

«Для нас наблюдаемые явления пылевых вихрей, пылевых бурь и даже смерчей — явление не новое, но повсеместно увеличивается, во-первых, мощность и интенсивность подобных явлений, а во-вторых — их повторяемость. Тенденция наблюдается по всей стране, а причина — увеличение повторяемости сильной жары либо резких вторжений холодного воздуха из Арктики, которые приводят к столкновению тёплых и холодных потоков воздуха. Вихри формируются из-за нехарактерного движения воздушных потоков и могут являться причиной весьма негативных последствий», — поведала она корреспонденту amic.ru Вячеславу Кондакову.

Харламова отметила, что с каждым годом вихри становятся все больше и мощнее, а властям и жителям края стоит готовиться к ним заранее и учитывать их, особенно при строительстве крыш.

«Учёные единодушны, что в Алтайском крае не будет таких же опасных смерчей и торнадо, как в США, однако пыльных бурь и в целом увеличения запыляемости воздуха в городах, что может способствовать росту лёгочных заболеваний, однозначно станет больше», — добавила она.

Также Харламова прокомментировала мнение, что в последние годы в Алтайском крае усилились ветра из-за того, что сейчас в регионе почти не обновляют лесозащитные полосы, которые создавались в 1960-е годы. По ее словам, до их «постройки» в Барнауле отмечалось до 5-9 сильных пыльных бурь, а потом они практически исчезли — из-за времени или действий человека.

«Лесополосы предназначены для изменения структуры ветрового потока: уменьшения скорости ветра и переноса отложений почвы с верхнего слоя пашни (сокращение пыльных бурь), а также снегозаносимости транспортных магистралей. Но если их не прореживать, то с одной стороны полосы образуется сугроб, а с другой нет достаточного количества снега и в результате возникает риск, что на поле ничего не вырастет. Этой проблемой необходимо серьёзно заниматься», — подчеркнула климатолог.