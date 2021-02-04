Ученый назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Ученый отметил, что люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, имеют местный иммунитет или недавно перенесли вирусную инфекцию.

Как пишет РИА Новости, инфекционист напомнил, что антитела являются показателем о перенесенном контакте с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к ряду заболеваний, вроде ВИЧ или других инфекций. В том числе есть такие люди и в случае с коронавирусом.

Вознесенский отметил, что однозначные выводы о причине невосприимчивости делать еще рано, и этот вопрос находится на этапе научной дискуссии. Тем не менее специалисты наметили несколько версий. Одна из них – перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.