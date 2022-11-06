Учитель биологии из Бийска вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Сколково»

Учитель биологии Бийского лицея-интерната Юлия Борисова вышла в полуфинал II Всероссийского конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании», сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края.

Конкурсная работа Юлии Борисовой вошла в число 21 лучшей из 330 работ учителей со всей России.

Конкурс проводили, чтобы мотивировать общеобразовательные организации, учителей и учеников к использованию цифровых инструментов в школьном образовании и обмена лучшими цифровыми практиками между педагогами из разных регионов России.