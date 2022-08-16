Учитель литературы и экс-проректор. Чем известна новый министр образования Алтайского края

16 августа Светлана Говорухина приступила к обязанностям министра образования и науки Алтайского края. Распоряжение накануне подписал губернатор региона Виктор Томенко. До этого кандидатура Говорухиной была согласована в Министерстве просвещения РФ. Amic.ru собрал главные факты о новом министре.

Как складывалась карьера Говорухиной?

Светлана Говорухина родилась 27 октября 1970 года в Родинском районе Алтайского края. В 1992 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы средней школы», в 1996 году получила дополнительное — экономическое — образование. С 1992 по 1996 год Говорухина работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 2 Заринска, педагогом с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 1996 по 2015 год была руководителем учреждений социальной сферы муниципального и краевого уровня. С 2016-го по 2019-й — проректором Алтайского института повышения квалификации работников образования.

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Чем занималась Говорухина в краевом Минобразования?

В июле 2019 года Светлана Говорухина стала заместитель министра образования и науки Алтайского края. Она курировала работу нескольких отделов — реализацию федеральных и региональных программ и конкурсных процедур, отдела планирования и финансирования, отделов информатизации и материально-технического обеспечения и административной работы. 2 августа 2021 года её назначили исполняющим обязанности министра образования и науки региона.

Какие награды есть у Светланы Говорухиной?

За свою работу она получила несколько наград разных уровней, среди них — благодарственное письмо главы администрации Алтайского края (2006 год), почётная грамота Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2007). В 2014 году Говорухину отметили благодарностью губернатора Алтайского края и почётной грамотой администрации региона. В 2015-м — вручили наградной знак «За вклад в развитие города Барнаула». Кроме того, она имеет почётные грамоты и благодарности АКЗС, органов исполнительной власти, общественных региональных организаций.

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Сколько зарабатывает новоявленный министр?

Согласно декларации о доходах за 2021 год, Светлана Говорухина заработала 2,645 млн рублей, а её супруг — 200 тысяч рублей. Из транспортных средств у семьи есть автомобиль Nissan Avenir (записан на мужа). Супругам совместно принадлежит квартира 66,1 кв. м. Также у Говорухиной в пользовании есть земельный участок (1150 «квадратов»). Аналогичной недвижимостью, но меньшей площади (599 кв. м), пользуется муж министра.

А где сейчас предыдущий министр образования края Максим Костенко?

В августе 2021 года он по собственному желанию оставил пост главы ведомства и вскоре перебрался в Москву. В ноябре стало известно, что Костенко стал и.о. директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ. В марте 2022 года его окончательно утвердили на этой должности.