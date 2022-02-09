Учительница из Воронежа довела четвероклассников до слёз сексистской лекцией

Учительница 103-й школы Воронежа вместо преподавания математики или русского языка провела четвероклассникам лекцию о разводах, наполненную сексистскими стереотипами. Многие дети покинули урок в слезах, сообщает Mash.

По мнению учительницы, после разводов женщины, потеряв мужа, обязательно начинают вести разгульный образ жизни. Более того, дочки берут с них пример, гуляют со взрослыми мужчинами и сходят с ума. Также учительница заявила, что девочек “мама учит чистить картошку, а папа — привлекать мужское внимание”.

После жалоб администрация школы начала проверку, но педагог решила уволиться сама. Директор заявил, что учительницу просто захлестнули эмоции. В школе она проработала четыре года, но за это время к преподавателю уже были претензии, а несколько учеников даже перевелись из её класса.

Ранее администрация гимназии № 168 в Санкт-Петербурге попросила учительницу написать заявление об увольнении из-за того, что она читала детям стихи Александра Введенского и Даниила Хармса, репрессированных в СССР. Руководство учебного заведения назвало поэтов “врагами народа“, а на слова педагога о том, что их реабилитировали, директор школы заявил, что “в то время реабилитировали всех подряд”.