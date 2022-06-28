«Уголь купим сами». Министр рассказал, как алтайские муниципалитеты готовятся к отопительному сезону

Более 10 муниципалитетов в Алтайском крае в прошлом году не успели освоить средства, выделенные краевым правительством на модернизацию объектов ЖКХ. Больше всех не смог вовремя потратить Тальменский район — 16 млн рублей. Об этом 28 июня рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на заседании Совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципалитетов. Речь шла о подготовке к новому отопительному сезону.

Также Гилев заострил внимание руководителей представительных органов городов и районов края на получении паспортов готовности муниципалитетов к отопительному периоду. «Мы заходим в период, когда прохождение отопительного сезона без паспорта — это как езда за рулём без прав: могут быть последствия», — отметил министр.

Иван Гилев отдельно остановился на теме обеспечения муниципалитетов углём. Для этого профильное министерство организует совместные торги трёх видов: для социальной сферы, для теплоснабжающих предприятий и для 45-дневного резервного запаса в каждой территории. Отдельные муниципальные запасы угля — нововведение этого года, они создаются по поручению губернатора на краевые средства. Министр настоятельно рекомендовал муниципалитетам участвовать в совместных торгах, где закупка угля ведётся у крупных поставщиков и к тому же сопровождается бюджетными гарантиями.

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Пока часть территорий это пожелание игнорирует, в частности Каменский район. При этом весь прошлый год этот муниципалитет, по выражению Гилева, «сидел на резервном угле». И сейчас со стороны районных властей звучат слова о том, что «мы всё купим сами», продолжил министр. Гилев выразил недоумение, почему каменские чиновники не выходят на торги по социальному углю.

Напомним, в 2021 году ряд районов края столкнулись с дефицитом угля для населения. Чтобы избежать повторения ситуации и привлечь поставщиков, предельные максимальные цены на топливо краевые власти повысили на 21,4%. Рост коммунальных расходов для населения будет компенсирован из краевого бюджета, на эти цели выделено порядка 1 млрд рублей.

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«Есть механизм, которым мы можем компенсировать повышенные затраты граждан на твёрдое топливо для отопления жилых домов. Компенсация учитывает площадь жилого помещения, количество проживающих. Важно, что она не зависит от дохода семьи или льготной категории. Гражданам нужно будет сохранять документы об оплате за уголь, чтобы потом вместе с необходимыми документами подать заявление о компенсации. Задача и депутатов, и муниципалитетов — максимально широко проинформировать об этом граждан», — сообщил председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

В Алтайском крае уже разработано положение о порядке выплаты компенсации гражданам. В ближайшее время на его основе муниципалитеты должны принять свои нормативные документы, на основе которых будут возмещать часть затрат на покупку угля. «Я понимаю, что на глав возлагаются дополнительные обязанности. Мы готовы с системой МФЦ вам в этом помогать. Но эту работу надо провести, чтобы население в полном объёме было обеспечено твёрдым топливом. Вся разница будет компенсироваться за счёт средств краевого бюджета», — подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко.