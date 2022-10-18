Указ еще не издан: в Кремле ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин пока не издавал указ о завершении частичной мобилизации по стране в целом, но в регионах, которые справились с мобилизационным заданием, процесс уже исчерпан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было. Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс этой частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», — цитирует его РИА Новости.

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Общество В Москве завершилась частичная мобилизация

Напомним, что 6 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на заседании регионального правительства и заявил, что план по первому этапу частичной мобилизации выполнен. Он отмечал, что призыв прошёл организованно, спокойно и без скандальных ситуаций.

17 октября о завершении частичной мобилизации в Москве заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что задачи по призыву выполнены в полном объёме, а все повестки, разосланные москвичам по месту жительства и работы, прекращают своё действие.