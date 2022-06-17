Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять Евровидение

На прошедшем Евровидении страна получила право на проведение песенного конкурса, но его придётся перенести

17 июня 2022, 19:50, Илья Звягинцев

Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять песенный конкурс Евровидение в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Напомним, что на прошедшем Евровидении первое место занял украинский коллектив Kalush Orchestra. Победа в конкурсе позволяет стране, которую представляет исполнитель или группа, принять Евровидение в следующем году.

Украина намеревалась провести конкурс, но его всё-таки перенесут. Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании.

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем Евровидения

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем Евровидения

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