Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять Евровидение
На прошедшем Евровидении страна получила право на проведение песенного конкурса, но его придётся перенести
17 июня 2022, 19:50, Илья Звягинцев
Украина из-за сложившейся ситуации не сможет принять песенный конкурс Евровидение в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.
Напомним, что на прошедшем Евровидении первое место занял украинский коллектив Kalush Orchestra. Победа в конкурсе позволяет стране, которую представляет исполнитель или группа, принять Евровидение в следующем году.
Украина намеревалась провести конкурс, но его всё-таки перенесут. Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании.
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