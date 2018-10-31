Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет

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В ходе испытания управляемых ракет в Херсонской области Украина закроет воздушное пространство над Черным морем. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на заявление спикера командования ВВС страны Дмитрия Струтинского.

Он уточнил, что из-за ракетных стрельб небо над морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", — цитирует издание слова Струтинского.