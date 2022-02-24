Украина закрывает авиасообщение в своём воздушном пространстве

С 24 февраля воздушное пространство над Украиной закрывается из-за высокой опасности для гражданских судов. Ограничения вступили в силу с 02:45 по киевскому времени, сообщает “Украэрорух”.

Согласно информации на сайте Федерального авиационного управления США, ограничены полёты гражданских самолётов в аэропорты Киева, Днепра, Львова и Одессы.

Также ТАСС пишет, что Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов на западной границе с Украиной и Белоруссией “в связи с высокой угрозой безопасности полётов, обусловленной применением вооружения и военной техники”. Полёты прекращаются на всех высотах, однако запрет не распространяется на государственную авиацию.