Украинцам объяснили, в чем польза отказа от горячего водоснабжения

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Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой. Такое заявление сделала член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание "Обозреватель".

Чиновника, комментируя слова украинского вице-премьера Геннадия Зубко, отметила, что данную реформу нужно было провести "еще 20 лет назад". По ее словам, в европейских городах нет какой-либо системы централизованной подачи горячей воды, вместо нее существует "система зонирования". "Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили", — добавила Яковлева.

В ответ на вопрос о возможных рисках при проведении такой реформы, чиновница заявила, что подобные "гениальные" идеи могут пострадать только из-за их непрофессионального "народного" исполнения.

С 10 июня на Украине вступила в силу новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах", из-за чего прогнозируется новый рост тарифов на услуги ЖКХ. Согласно новому положению, возвращается пеня за просрочку платежей, вводится абонентская плата за холодную и горячую воду, сильно расширяются полномочия поставщиков услуг.

Эксперты считают, что нововведения приведут к росту тарифов на 20-30%. За последние годы стоимость коммунальных услуг в стране уже выросла втрое.