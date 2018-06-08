Украинцы сообщили о перехвате в Черном море российского корабля

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Украинский самолёт Ан-26 перехватил в Чёрном море малый ракетный корабль ВМФ РФ. Об этом пишет RT, ссылаясь на издание "Думская" и источник.

По данным издания, перехват произошел 2 июня рядом с островом Змеиный. Самолет якобы нашел судно рядом с границей Украины.

Источник сообщает, что после обнаружения корабль ВМФ РФ ушел в открытое море.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал позднее данное сообщение "гротескной новостью". По его словам, это говорит о том, "неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что.

Также он предположил, что это могла быть "спланированная "эксклюзивная утечка" безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ".

По словам Конашенкова, "вероятно, по мере последующего усвоения ими "натовских стандартов" нужно ожидать донесений об успешных "перехватах" российских самолётов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров".