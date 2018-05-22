Украинский экс-министр признал, что Крыму лучше живется в составе России

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала ZIK заявил, что власти России способствуют реальному улучшению жизни в Крыму, сообщает РИА Новости.

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Червоненко отметил, что строительство моста через Керченский пролив значительно способствует благосостоянию крымчан.

Он также отметил, что Москва сознательно вкладывала в этот проект значительные средства.

"Я верю делам, я не верю эмоциям, крикам: "Мы осуждаем Крымский мост, он развалится!" Я украинец, и я за украинские интересы. Но логика очень простая", - подчеркнул экс-министр.

Червоненко подчеркнул, что сегодня в Крыму ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры полуострова и улучшению уровня жизни населения. Отдельно он упомянул строительство теплоэлектростанций, обеспечение энерго- и водоснабжения.

"Аэропорт фантастический - до 200 тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть делают то, что должны были делать мы", - добавил Червоненко.