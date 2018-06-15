Украинский режиссер Сенцов за время голодовки поправился на 2 кг

Состояние объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии, удовлетворительное, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

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"Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день - с его разрешения - получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов", - сказала Москалькова в интервью екатеринбургскому "Четвертому каналу".

"В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", - добавила она.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. 28 мая управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию" и находится под наблюдением медицинских работников.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".