Украинского журналиста Гордона объявили в розыск в России
По какой именно статье его объявили в розыск — не уточняется
Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении ведомства.
По какой именно статье разыскивают Гордона, на данный момент неизвестно.
«Возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 354, п. „б“ ч. 2 ст. 282, п. „а“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации)», — ранее сообщали в СК.