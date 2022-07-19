Украинского журналиста Гордона объявили в розыск в России

Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении ведомства.

По какой именно статье разыскивают Гордона, на данный момент неизвестно.