Украинскую чиновницу уволили за исполнение песни Захаровой в День Победы

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Чиновницу из украинского Кривого Рога уволили за то, что на мероприятии 9 мая была исполнена песня "Верните память", написанная официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на администрацию Криворожского горисполкома.

Ранее местные СМИ написали, что песня Захаровой, которую она посвятила российским военным в Сирии, прозвучала на торжествах в честь Дня Победы в Кривом Роге. Концертный номер с использованием песни "Верните память" был показан во время церемонии возложения цветов к братской могиле. При этом на мероприятии присутствовали депутаты Верховной рады, мэр города Юрий Вилкул и другие чиновники.

Глава Центрально-Городского района Сергей Неженцев заявил, что использование песни Захаровой было неуместным. В связи с этим ответственную за организацию мероприятия - заведующую отделом культуры Центрально-Городского района Валентину Игнатову — сняли с ее должности.

При этом местные СМИ утверждают, что песня официального представителя МИД РФ также звучала на концертах в двух других районах Кривого Рога — Металлургическом и Саксаганском.