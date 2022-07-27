Укравшую из банка 560 млн рублей россиянку экстрадировали из Испании
Экс-сотрудница финансового учреждения проникла в хранилище и улетела из страны, пока руководство не заметило пропажу
Бывшую сотрудницу одного из банков Тюмени Инессу Бранденбург, обвиняемую в многомиллионном хищении, экстрадировали из Испании в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола, МВД и ФСИН России. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным полиции, в 2018 году женщина воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу.
«Вместе с другими лицами злоумышленница похитила более 560 миллионов рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках», — рассказала представитель МВД Ирина Волк.
Пока о краже не было известно, женщина вылетела на арендованном самолёте в Москву, после чего отправилась за границу. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.
Позже троих соучастников обвиняемой приговорили к различным срокам, Бранденбург и ещё одного её подельника объявили в международный розыск. В сентябре 2021 года россиянку задержали в Испании.