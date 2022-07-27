Укравшую из банка 560 млн рублей россиянку экстрадировали из Испании

Бывшую сотрудницу одного из банков Тюмени Инессу Бранденбург, обвиняемую в многомиллионном хищении, экстрадировали из Испании в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола, МВД и ФСИН России. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным полиции, в 2018 году женщина воспользовалась служебным положением и получила доступ к хранилищу.

«Вместе с другими лицами злоумышленница похитила более 560 миллионов рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках», — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Пока о краже не было известно, женщина вылетела на арендованном самолёте в Москву, после чего отправилась за границу. Исчезновение денег было обнаружено лишь после выходных.

Позже троих соучастников обвиняемой приговорили к различным срокам, Бранденбург и ещё одного её подельника объявили в международный розыск. В сентябре 2021 года россиянку задержали в Испании.