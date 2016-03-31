Улицу Просторную открыли в Барнауле после подтопления
Сотрудники ГИБДД сняли дежурство с этого участка
31 марта 2016, 09:02
Улица Просторная, на которой накануне был зафиксирован выход воды, открыта для проезда транспорта. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
Фото: barnaul.org
В ведомстве уточняют, что сотрудники ГИБДД сняли дежурство с этого участка.
Как ранее сообщало ИА "Амител", утром 30 марта движение по Павловскому тракту в месте пересечения с улицей Просторной было перекрыто сотрудниками ГИБДД. В 06:00 вода ушла с Павловского тракта, но осталась на улице Просторной.
Комментарии
Новости партнеров