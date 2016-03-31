Улицу Просторную открыли в Барнауле после подтопления

Улица Просторная, на которой накануне был зафиксирован выход воды, открыта для проезда транспорта. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Фото: barnaul.org

В ведомстве уточняют, что сотрудники ГИБДД сняли дежурство с этого участка.

Как ранее сообщало ИА "Амител", утром 30 марта движение по Павловскому тракту в месте пересечения с улицей Просторной было перекрыто сотрудниками ГИБДД. В 06:00 вода ушла с Павловского тракта, но осталась на улице Просторной.