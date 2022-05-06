Улицу Солнечная Поляна в Барнауле начали ремонтировать по нацпроекту за 117 миллионов

Ремонт улицы Солнечная Поляна (на участке от улицы Энтузиастов до Юрина) продолжается в Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На проведение работ из различных источников бюджета выделено более 117 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время подрядчик ООО «Сибинвест» приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Кроме того, на некоторых участках дороги идёт фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство тротуаров. Дорожники ведут работы по установке поребрика. Согласно договору с подрядной организацией, все работы на улице Солнечная Поляна должны быть завершены к 1 октября этого года.

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Общество Власти Барнаула потратят на ремонт дорог в 2022 году 4,6 миллиарда рублей

Также ООО «Сибинвест» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтирует в Барнауле ещё несколько участков: улицу Германа Титова (от проспекта Ленина до улицы Малахова) и Змеиногорский тракт. Кроме того, дорожники выполняют работы по строительству дороги на улице Сиреневой (от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского). Там параллельно подрядчик подготавливает для будущей дороги сеть ливневой канализации, начали обустраивать тротуары для пешеходов.

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «БКД» в Барнауле выполнят ремонтные работы на 18 участках дорог. С нуля будет построена новая дорога на улице Сиреневой общей протяжённостью 0,6 километра. По итогам завершения дорожно-строительного сезона нормативность дорог должна увеличиться с 74,4 до 77,23%. Общий объём средств на реализацию национального проекта в предстоящем году составит 914 миллионов рублей.

В целом же администрация города Барнаула намерена направить в 2022 году на дорожно-благоустроительный комплекс около 4,6 миллиарда рублей. Большая часть средств, около 2 миллиардов, уйдёт на реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Работы на объекте начнутся 25 мая. Кроме того, на территории города предстоит реализация проекта «Интеллектуальной транспортной системы» на общую сумму 150 млн рублей (50 из них будут освоены в 2022 году, остальные — в 2023-м). Запланирована модернизация светофорных объектов. Это позволит повысить пропускную способность улично-дорожной сети и улучшить качество транспортного сообщения.

Также в планах властей построить новые дороги на сумму 279 миллионов рублей: ул. Христенко — от Павловского тракта до ул. Сергея Семёнова, ул. 280-летия Барнаула — от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы, малый Павловский тракт — от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского.

На ремонт и реконструкцию дорог в Барнауле в 2021 году ушло около 2,9 миллиарда рублей.