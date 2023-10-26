В Барнауле на остановке умер мужчина
Инцидент случился напротив ТРЦ "Огни"
26 октября 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле на автобусной остановке умер мужчина, сообщает Barnaul 22.
По информации очевидцев, инцидент случился напротив торгового центра "Огни". Причина смерти горожанина неизвестна.
25 сентября на улицах города скончались два человека – пожилой мужчина на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также женщина напротив кинотеатра "Мир".
Утром 30 сентября еще один труп нашли на Аванесова.
16:51:43 26-10-2023
Своевременная медицинская помощь и самолечение
17:41:55 26-10-2023
А не качественные продукты? У меня с колбас, ветчины и грудинки сердечная аритмия.
18:12:47 26-10-2023
Джамшут (17:41:55 26-10-2023) А не качественные продукты? У меня с колбас, ветчины и груд... То есть с сердцем не страдаете... Не так ли?
18:34:04 26-10-2023
Гость (18:12:47 26-10-2023) То есть с сердцем не страдаете... Не так ли? ... Перестал есть колбасу и тонометр не показывает аритмию. За 4 часа прохожу 20 км. На сердце не жалуюсь.
18:24:58 26-10-2023
Джамшут (17:41:55 26-10-2023) А не качественные продукты? У меня с колбас, ветчины и груд... а зачем вы это едите вообще?