В Барнауле на остановке умер мужчина

Инцидент случился напротив ТРЦ "Огни"

26 октября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле на автобусной остановке умер мужчина, сообщает Barnaul 22.

По информации очевидцев, инцидент случился напротив торгового центра "Огни". Причина смерти горожанина неизвестна.

25 сентября на улицах города скончались два человека – пожилой мужчина на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также женщина напротив кинотеатра "Мир".

Утром 30 сентября еще один труп нашли на Аванесова.