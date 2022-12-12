Умер актёр из сериала «Каменская» и продюсер сериала «Мухтар»

Российский и белорусский актёр, продюсер Сергей Зыгмантович скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщает StarHit.

Отмечается, что мужчина умер ещё 9 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти актёра не называется.

Зрителям Сергей Зыгмантович может быть известен по роли в нескольких сезонах сериала «Каменская».

Также артист снялся в таких проектах, как «Курсанты», «Я сыщик», «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью», «В июне 41-го», «Вокзал».

В 2016 году Сергей спродюсировал сериал «Мухтар. Новый след».