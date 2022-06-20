Умер бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис
Его пресс-секретарь рассказал, что политик не болел и в последнее время очень хорошо себя чувствовал
В Баку скончался бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис. Об этом «Интерфаксу» рассказал его пресс-секретарь Андрей Марков.
По его словам, смерть политика стала неожиданностью, потому что в последнее время он не болел, чувствовал себя очень хорошо и накануне принял участие в IX Глобальном бакинском форуме.
Геннадий Эдуардович Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске Свердловской области. Был одним из ближайших соратников первого российского президента Бориса Ельцина. В 1991-1992 годах занимал должности государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России.
Он также участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР.