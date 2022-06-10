Умер бывший руководитель Алтайского театра музкомедии Борис Ротберг
Причина смерти заслуженного работника культуры РФ неизвестна
10 июня 2022, 13:46, Илья Звягинцев
Скончался бывший руководитель Алтайского театра музкомедии Борис Львович Ротберг. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Омского государственного музыкального театра.
Борис Ротберг родился 27 апреля 1939 года в городе Харькове. Окончил Харьковский театральный институт (специальность — «актёр театра и кино»).
С 1973 по 1990 год занимал пост директора Алтайского театра музыкальной комедии.
С 1990 по 2017 год возглавлял Омский государственный музыкальный театр.
В 2021 году Борис Ротберг стал лауреатом премии «Легенда» ассоциации Музыкальных театров России.
Ему было 83 года.
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