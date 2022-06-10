Умер бывший руководитель Алтайского театра музкомедии Борис Ротберг

Скончался бывший руководитель Алтайского театра музкомедии Борис Львович Ротберг. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Омского государственного музыкального театра.

Борис Ротберг родился 27 апреля 1939 года в городе Харькове. Окончил Харьковский театральный институт (специальность — «актёр театра и кино»).

С 1973 по 1990 год занимал пост директора Алтайского театра музыкальной комедии.

С 1990 по 2017 год возглавлял Омский государственный музыкальный театр.

В 2021 году Борис Ротберг стал лауреатом премии «Легенда» ассоциации Музыкальных театров России.

Ему было 83 года.