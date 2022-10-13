В Барнауле на 71-м году жизни скончался заслуженный работник транспорта РФ Николай Долженко, сообщает мэрия.

«Прощание пройдёт 14 октября 2022 года с 10:00 до 12:00 по адресу: п. Южный, ул. Зоотехническая, 36. В 09:30 для желающих проститься будет организован автобус (госномер М831УК) по адресу: ул. Гоголя, 46 (площадка перед Дворцом бракосочетания)», — говорится в сообщении.

Напомним, Николай Иванович с 1997 по 2004 год возглавлял комитет администрации Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи. С 2004 по 2011 год — комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула.

С 2012 по 2020 год — исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула. До настоящего времени трудился исполнительным директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Алтайского края.

Накануне Николай Долженко рассказал amic.ru, зачем Барнаул ввязывается в дорогостоящую историю с МУП общественного транспорта. Редакция приносит соболезнования родным и близким Николая Ивановича.