Умер писатель и блогер Слава Сэ

Блогер и писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, умер на 53-м году жизни. Об этом сообщили на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он попал в реанимацию с тяжёлой формой коронавируса в середине июня. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

27 сентября в Барнауле должен был состояться его моноспектакль "Полтора рояля".

"Слава Сэ – писатель, сценарист, драматург, – пишет о нём "Яндекс. Афиша". – Сборник его рассказов "Сантехник, кот, жена и другие подробности" стал самой продаваемой книгой Рунета в 2011 году, общий тираж превысил 150 000 экземпляров. В одну клавиатуру, без ТВ и импресарио, Слава собрал батальоны фанатов. Психолог, потом сантехник, теперь он пишет книги и катается по миру с авторским моноспектаклем "Полтора рояля".