Умер режиссер Александр Светлов

Советский и российский режиссер Александр Светлов скончался на 80-м году жизни, сообщают в Союзе кинематографистов России.

"На 80-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Александра Михайловича Светлова", - говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Александра Светлова.

Александр Светлов в 1967 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1967-м поступил на работу режиссером-постановщиком в киностудию "Мосфильм". С 1987 года стал заниматься дубляжом фильмов. Он снял картины "Пчелы и люди", "Морские рассказы", "Стоянка - три часа", "Счет человеческий", "Формула света", "Чегемский детектив".

Прощание со Светловым состоится 20 октября, начало в 12:00, в конференц-зале Дома кино.