Умер создатель легендарной "Нивы" Петр Прусов

Фото: пресс-служба "Автоваза"

Скончался создатель легендарной машины ВАЗ 2121 "Нива", которая сегодня называется LADA 4х4, Петр Прусов. Об этом сообщают в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Прусов умер в воскресенье, 19 марта. Ему было 75 лет. "Коллектив "АвтоВАЗа" глубоко скорбит потере и выражает искренние соболезнования семье и близким Петра Михайловича",- сказано в сообщении. Прощание с ним пройдет 21 марта.

Петр Прусов - советский конструктор автомобилей, главный конструктор "АвтоВАЗа" с 1998 по 2003 годы, доктор технических наук. В апреле 1972 года Прусов был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121. С 2007 года до последнего времени был ведущим инженером-конструктором отдела омологации управления проектирования и сопровождения состава автомобиля дирекции по инжинирингу ОАО "АвтоВАЗ".