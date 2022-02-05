Умер создатель "Улиц разбитых фонарей" Виктор Бутурлин

Умер режиссёр Виктор Бутурлин — создатель сериалов “Улицы разбитых фонарей” и “Убойная сила”. Как сообщает “Ленфильм”, драматург ушёл из жизни в возрасте 75 лет.

“Коллеги Виктора Бутурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссёров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником”, — говорится в некрологе.

Виктор Бутурлин дебютировал на киностудии яркой музыкальной лентой “Аплодисменты, аплодисменты” по сценарию Виктора Мережко, которого не стало несколько дней назад. Режиссёр создал сериалы “Улицы разбитых фонарей”, “Убойная сила”, “Время любить”, “Алька”, “Жить сначала”, “Дилер”.