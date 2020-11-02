Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"
Галине Филимоновой было 75 лет
2 ноября 2020, 07:48, Илья Звягинцев
Актриса фильма и телеспектакля "А зори здесь тихие" Галина Филимонова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в паблике мастерской Юрия Красовского.
"Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение", – говорится в сообщении.
С 1974 года Галина Филимонова работала в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
Ранее amic.ru писал о том, что на 91-м году жизни умер Шон Коннери, британский артист и продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус". Наибольшую известность Коннери получил как исполнитель роли Джеймса Бонда.
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