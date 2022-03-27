Умерла одна из создателей «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» Виолетта Колесникова

На 84-м году жизни скончалась художник-мультипликатор Виолетта Колесникова. Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Сегодня ушла из жизни Виолетта Колесникова, аниматор и педагог, более 30 лет жизни посвятившая работе на киностудии «Союзмультфильм». Как аниматор она принимала участие в создании более чем 90 фильмов, среди которых «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Возвращение блудного попугая», «Тайна Третьей планеты», — сказано в сообщении.

Виолетта Колесникова родилась 24 августа 1938 года. В 1989 году она получила звание заслуженного художника РСФСР.

Причина смерти не уточняется.