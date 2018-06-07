Умерла режиссер Кира Муратова

Кинорежиссер Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет, сообщает "Газета.RU" со ссылкой на ее супруга Евгения Голубенко.

Ее смерть также подтвердил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов в своем Facebook. Подробности ее смерти на данный момент неизвестны.

"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали, кругом смерть... смерть...", - написал Минзянов.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК. Ее дебютный короткометражный фильм "У крутого яра" вышел в 1962 году. В 2012 году Муратова выпустила свой последний фильм "Вечное возвращение" и заявила об уходе из кинематографа.