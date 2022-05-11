Умерла вдова советского вратаря Льва Яшина

В Москве умерла вдова вратаря сборной СССР Льва Яшина, Валентина. Как сообщает ТАСС, супруга легендарного футболиста скончалась в возрасте 91 года по неназванным причинам.

Напомним, что пара зарегистрировала брак 31 декабря 1954 года. Футболист скончался 20 марта 1990 года.

Яшин является единственным вратарем в истории, удостоенным «Золотого мяча». Голкипер известен по выступлениям за московское «Динамо» и сборную СССР. Вместе с клубом Яшин пять раз становился чемпионом страны. В составе национальной команды вратарь провёл 74 матча, выиграл Олимпиаду-1956, чемпионат Европы — 1960 и завоевал серебряные медали континентального первенства 1964 года.