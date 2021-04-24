Умерла выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева

В Москве на 99-м году жизни скончалась выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева. Об этом РИА Новости рассказал её дочь Ирина.

Зинаида Николаевна 25 лет работала бок о бок со своим мужем Борисом Батраевым. Они побывали в шести долгосрочных командировках, где добывали оперативную информацию.

В сборнике историографа СВР Владимира Антонова "Женские судьбы разведки" Зинаиде Батраевой посвящена отдельная глава.

"Я была не только разведчицей, но и женой резидента. А это накладывает дополнительные обязанности. Это тоже работа, и работа ответственная. Сотрудники резидентуры, как правило, приезжают за границу с жёнами. И надо так себя вести, так строить работу с женщинами, чтобы в семьях не было ссор, недоразумений, обид, которые могли бы повлиять на обстановку в коллективе. Мы, женщины, были дружны между собой. Дружны были и наши мужчины. А хорошая атмосфера способствовала нормальной работе резидентур в целом", – вспоминала разведчица.