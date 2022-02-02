"Умерщвление гуманными методами". Депутат АКЗС рассказал, как можно бороться с бездомными собаками

Председатель комитета Алтайского Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов рассказал, что краевые депутаты уже обратились в Госдуму с предложением поменять действующий закон в отношении безнадзорных животных. По словам Серова, если поправки будут учтены, это позволит эффективнее бороться с агрессивными уличными собаками. Своё мнение парламентарий высказал в ходе онлайн-конференции, прошедшей 1 февраля.

Один из участников обсуждения спросил у Серова, когда решится проблема с безнадзорными собаками, посетовав на то, что страшно отпускать детей в школу и идти на работу. Депутат АКЗС отметил, что главная проблема на сегодня — это отсутствие обязательной регистрации собак и наказания для владельцев животных, которые выбрасывают их на улицу, а также допускают, чтобы питомцы гуляли самостоятельно.

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“Существующая система ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат, — прим. ред.) не помогает устранить агрессивность собак, количество которых растёт на улицах городов и сёл. Считаю, что необходимо на федеральном уровне установить порядок определения немотивированной агрессивности животных без владельцев. <…> В других странах законодательно предусмотрено умерщвление безнадзорных животных, если им не нашёлся владелец от 7 до 14 дней или если их не забрали “опекуны”. Наш комитет сейчас разрабатывает законодательную инициативу, согласно которой допустимо умерщвление гуманными методами животных, проявляющих немотивированную агрессивность по отношению к другим животным или человеку, в случае если для них не нашёлся владелец в течение 30 календарных дней”, — рассказал председатель комитета.

При этом Серов выразил несогласие с мнением, что необходимо усиливать ответственность на местах. По оценке депутата, сначала необходимо создать механизмы реализации действующего законодательств: обязательная регистрация животных, административная ответственность и т.д. “Предложений в комитете много — это и льготные программы стерилизации для животных, выделение грантов для волонтёрских движений, создание межмуниципальных приютов, введение высоких штрафов за нарушение правил содержания домашних животных. Но в реализации данных предложений нам необходима поддержка на федеральном уровне”, — рассказал Сергей Серов.