Умным дорогам быть. В Барнауле обсудили ход работ по созданию интеллектуальной транспортной системы

Круглый стол на тему «Цифровые решения транспортной инфраструктуры» организовала в Барнауле компания «Ростелеком» 18 мая 2022 года. Участники обсудили вопросы по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Барнаульской агломерации, куда входят Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы Алтайского края.

Цель создания ИТС в Барнаульской агломерации — повысить уровень безопасности дорожного движения и качество транспортного обслуживания, улучшить планирование и управление, а также снизить вредное воздействие транспортного комплекса на окружающую среду. Заказчиком работ выступило Министерство транспорта Алтайского края в лице управления автомобильных дорог Алтайского края.

В совещании участвовали министр транспорта Алтайского края Антон Воронов и его заместитель Дмитрий Коровин, заместители начальника «Алтайавтодора» Евгений Строганов и Игорь Гулеватый, зампредседателя комитета по транспорту и связи администрации Барнаула Валерий Ведяшкин, начальник ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, подполковник полиции Екатерина Виноградова, представители российских компаний-разработчиков программного обеспечения и ИТ-систем «ВойсЛинк», «Нетрис» «Ростелематика» и другие.

«Встреча экспертов разных отраслей из Барнаула, Москвы и Новосибирска позволила обобщить опыт работы по созданию ИТС в других регионах. Мы обсудили наиболее острые вопросы, поняли, в каком направлении дальше двигаться и как решать задачи, заявленные Министерством транспорта нашего региона», — сообщила модератор круглого стола, директор по корпоративному и государственному сегментам Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов отметил, что перед исполнителями проекта стоит сложная задача — внедрить ИТС в стремительно меняющихся условиях в части импортозамещения, ценообразования, информационной безопасности и возможного дефицита ИТ-оборудования. Но гибкое законодательство, которое учитывает эти обстоятельства, а также поддержка ИТ-отрасли со стороны федерального центра помогают решать эти проблемы.

«Даже с учётом проходящих сегодня масштабных ремонтных работ на дорогах Барнаула мы можем реализовать проект по созданию ИТС в срок. Отработав, мы внесём пусть небольшой, но серьёзный вклад в виде наработок и опыта, который может быть полезен при создании интеллектуальной транспортной системы в регионах России», — отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Напомним, в 2020 году Алтайский край стал одним из первых субъектов РФ, получившим федеральные субсидии на реализацию проекта ИТС. В этом же году «Ростелеком» подготовил техническую документацию. В 2021 году, на первом этапе работ, в Барнауле были созданы центр обработки данных и центр управления дорожным движением.