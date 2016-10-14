Уникальную по мощности котельную запустили в Барнауле

Причины задержки запуска тепла в Центральном районе объяснил на брифинге заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко. Уникальную по мощности котельную запустили в краевой столице 12 октября. Изначально планировалось, что этот объект будет подключен 1 сентября 2016 года. Общая ее стоимость вместе с оборудованием и монтажными работами почти 80 миллионов рублей.

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Напомним, эта котельная стала поводом для проверки следственного комитета по материалам о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей должностными лицами городской администрации и администрации Центрального района при подготовке объектов ЖКХ. Десятки потребителей в границах улиц Приречной, Короленко, Промышленной и проспекта Ленина были вынуждены обратиться с жалобой в прокуратуру. Как пояснил представитель мэрии, муниципальный контракт на строительство этого объекта был заключен в декабре 2014 года.

"Стоимость оборудования привязана к курсу доллара. Когда проводилась экспертиза проектно-сметной документации, доллар стоил около 33 рублей, на момент начала строительства он подскочил до 67 рублей. Все это сказалось на начале проведении работ. Только в сентябре 2015 года началось финансирование и строительство", - рассказал Алексеенко.

По муниципальному заказу котельную действительно должны были сдать в эксплуатацию в сентябре 2016 года, но подрядчики в установленные сроки не уложились. В результате жители домов остались без отопления.

Чиновник добавил, что администрация принимала все меры для того, чтобы ускорить процесс строительства. Но досрочно расторгнуть муниципальный контракт администрация была не в праве.

"Доходит до того, что при срыве сроков выполнения работы мы выставляем подрядчикам неустойку. А потом суды уменьшают размер штрафных санкций. Мы приняли все меры, чтобы запустить котельную 12 октября", - сказал заместитель главы администрации.



Также чиновник поблагодарил жителей за проявленное терпение и принес извинения за несвоевременно начатый для этих людей отопительный сезон.