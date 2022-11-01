Управляй эфиром: что такое интерактивное телевидение и как его подключить

Интерактивное ТВ, или IPTV, — это возможность управлять эфиром: ставить трансляцию на паузу, перематывать и записывать фильмы и передачи. Это полноценная приставка, которую можно использовать как медиаплеер и игровую консоль.

Установить IPTV можно через оператора связи. Например, через МТС. Тем более сейчас компания предлагает подключить приставку в пакете с сервисами: домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с и мобильной связью. Минутами и гигабайтами можно делиться с членами своей группы. Это выгодно: экономия составит до 40% расходов на связь ежемесячно.

IPTV МТС даёт бесплатный доступ к расширенному ТВ-гиду, а также базовому пакету онлайн-кинотеатра KION: это более 200 каналов, тысячи фильмов и сериалов, в том числе оригинального производства. Сервис также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам с помощью «Родительского контроля».

«Доступ к IPTV получат абоненты модернизированной домашней сети интернета, которую мы уже прокачали до гигабитной скорости. Это позволит смотреть онлайн видео в 4К, играть в сетевые игры, а также экономить, если объединить в один пакет домашний интернет, мобильную связь и телевидение. Уже сейчас эти возможности доступны для большинства абонентов нашей проводной сети в Барнауле, а после завершения технических работ на сети, преимущества IPTV смогут оценить все горожане», — говорит директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Подключение IPTV бесплатно для действующих и новых абонентов интернета МТС в Барнауле. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер.

Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте компании.