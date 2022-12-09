Уроженка Алтайского края и депутат Госдумы Мария Бутина встретила Виктора Бута в аэропорту

Уроженка Алтайского края и депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина вечером 8 декабря встретила в аэропорту Внуково-2 возвращённого на родину россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме 14 лет по обвинениям в незаконной торговле оружием и поддержке террора. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

«Волшебная ночь объятий. Спасибо, Родина моя», — написала Бутина, выложив фотографии со встречи Бута в аэропорту.

Кроме Бутиной, бывшего американского заключённого встречали в аэропорту его супруга Алла и мать Раиса Бут, сообщил телеканал «Россия 1».

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую за контрабанду наркотиков. Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года в связи с обнаружением в её багаже вейпа с гашишным маслом. В августе 2022 года её приговорили к девяти годам лишения свободы.

Виктора Бута же осудили в США ещё в 2012 году на 25 лет, под арестом он находился с 2008 года. Подробнее о том, кто такой Виктор Бут и за что его осудили, можно прочитать здесь.

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Общество «Торговец смертью». Кто такой Виктор Бут, которого обменяли на Бриттни Грайнер