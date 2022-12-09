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Уроженка Алтайского края и депутат Госдумы Мария Бутина встретила Виктора Бута в аэропорту

Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

9 декабря 2022, 13:27, Антон Дегтярев

Уроженка Алтайского края и депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина вечером 8 декабря встретила в аэропорту Внуково-2 возвращённого на родину россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме 14 лет по обвинениям в незаконной торговле оружием и поддержке террора. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

«Волшебная ночь объятий. Спасибо, Родина моя», — написала Бутина, выложив фотографии со встречи Бута в аэропорту.

Кроме Бутиной, бывшего американского заключённого встречали в аэропорту его супруга Алла и мать Раиса Бут, сообщил телеканал «Россия 1».

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую за контрабанду наркотиков. Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года в связи с обнаружением в её багаже вейпа с гашишным маслом. В августе 2022 года её приговорили к девяти годам лишения свободы.

Виктора Бута же осудили в США ещё в 2012 году на 25 лет, под арестом он находился с 2008 года. Подробнее о том, кто такой Виктор Бут и за что его осудили, можно прочитать здесь.

«Торговец смертью». Кто такой Виктор Бут, которого обменяли на Бриттни Грайнер

«Торговец смертью». Кто такой Виктор Бут, которого обменяли на Бриттни Грайнер

Россиянина Виктора Бута обменяли на осужденную за наркотики американку Грайнер

Россиянина Виктора Бута обменяли на осужденную за наркотики американку Грайнер

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