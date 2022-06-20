Уроженка Новосибирска сделала коллекцию мягких игрушек для американского продюсера

Уроженка Новосибирска Наталья Кравцова, которая занимается изготовлением игрушек, выполнила необычный заказ. Она подготовила копии героев фильма «Нектар» для американского продюсера Роба Нельсона, сообщает «КП-Новосибирск».

Валять игрушки из овечьей шерсти женщина начала в 2008 году, когда переехала из Новосибирска в Псков. Из-за проблем с поиском работы Наталья решила чем-нибудь себя занять. В результате поисков хобби она остановилась на создании игрушек, не зная, что в будущем это будет приносить ей прибыль.

Мастер начала выкладывать фотографии своих изделий в социальные сети, где нашла первых заказчиков. Сначала у неё просили сделать небольшие брелоки, но со временем заказов становилось всё больше и больше.

Однажды заказ пришёл от американского продюсера Роба Нельсона, который начал работу над фильмом «Нектар». Большие куклы для картины подготовил автор кукол для таких фильмов, как «Каспер» и «Охотников за приведениями» Рик Лаззарини, а за копиями продюсер обратился к Наталье.

Женщина сделала колибри Карлоса и Дольче, шмеля Бу Бу и сказочное существо по имени Лио Летра.

Куклы заняли место в личной коллекции продюсера.