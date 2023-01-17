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Ушел из жизни экс-руководитель "Горэлектротранса" в Барнауле Сергей Семдянкин

Коллеги его помнят большим профессионалом

17 января 2023, 21:40, ИА Амител

Во вторник, 17 января 2023 года, после тяжёлой болезни на 70-м году ушёл из жизни Сергей Анатольевич Семдянкин.

Имя Сергея Анатольевича Семдянкина помнят многие барнаульцы. Он прошёл трудовой путь от  простого монтёра связи до директора предприятия. С 2000 по 2007 год возглавлял Барнаульскую городскую телефонную станцию. Затем был руководителем муниципального предприятия "Горэлектротранс". В 2008 году Сергей Анатольевич был избран депутатом городской думы Барнаула пятого созыва.

Коллеги его помнят настоящим профессионалом, человеком слова, который ценил каждого в коллективе. А для близких Сергей Анатольевич всегда оставался любящим мужем, отцом и дедушкой, настоящим другом, очень отзывчивым, искренним человеком и душой компании.

Приносим соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича.
Информацию о месте и времени прощания с Сергеем Анатольевичем Семдянкиным сообщим дополнительно.

Комментарии 10

  • Помолчим
    17 января, Гость   Ответить
  • Анатольич.....
    17 января, Гость   Ответить
  • Тот случай, когда все, что написанное о человеке правда-он был прекрасным человеком, грамотным руководителем, умным собеседником, любящим семьянином, его уважали коллеги, к его мнению прислушивались. О нем можно писать бесконечно..... Светлая память, Сергей Анатольевич.....
    18 января, Гость   Ответить
  • С Э М ......... Уважуха....Скорбим...
    18 января, Гость   Ответить
  • Соболезную. Нет больше горя, чем горечь от утраты.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, +++++++++++++++++++
    18 января, Гость   Ответить
  • Сэм… склоняю голову. Прекрасный человек. Был…
    18 января, Гость   Ответить
  • Всё абсолютная правда. Кроме того, что городской электротранспорт вообще никакой. Как это было у Жванецкого: "А включаешь - не работает!"
    18 января, Гость   Ответить
  • Что говорить, уходит лучшее поколение, Сергей Анатольевич это все, кто его знал тот поймет, вечная память, скорбим
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, +
    19 января, Гость   Ответить
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