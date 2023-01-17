Ушел из жизни экс-руководитель "Горэлектротранса" в Барнауле Сергей Семдянкин

Коллеги его помнят большим профессионалом

17 января 2023, 21:40, ИА Амител

Во вторник, 17 января 2023 года, после тяжёлой болезни на 70-м году ушёл из жизни Сергей Анатольевич Семдянкин.

Имя Сергея Анатольевича Семдянкина помнят многие барнаульцы. Он прошёл трудовой путь от простого монтёра связи до директора предприятия. С 2000 по 2007 год возглавлял Барнаульскую городскую телефонную станцию. Затем был руководителем муниципального предприятия "Горэлектротранс". В 2008 году Сергей Анатольевич был избран депутатом городской думы Барнаула пятого созыва.



Коллеги его помнят настоящим профессионалом, человеком слова, который ценил каждого в коллективе. А для близких Сергей Анатольевич всегда оставался любящим мужем, отцом и дедушкой, настоящим другом, очень отзывчивым, искренним человеком и душой компании.

Приносим соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича.

Информацию о месте и времени прощания с Сергеем Анатольевичем Семдянкиным сообщим дополнительно.