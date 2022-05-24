Финал престижного конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2022» прошёл 14 мая в Барнауле в банкет-холле «Времена года». Организатором выступило Модельное агентство Татьяны Жилиной.

Титул самой красивой девушки Сибири получила Кристина Ищенко. Первой вице-миссис стала Екатерина Неверова, второй вице-миссис — Ольга Швед. Все участницы показали себя с лучших сторон — представили визитку в народных костюмах, творческие номера и продефириловали в красивых нарядах.

Анна Рубанова стала «Миссис зрительских симпатий». Болельщики сочли её самой достойной. Любовь Югова завоевала целых два титула — «Миссис Грация» и «Миссис Инстаграм». Юлия Бикетова по праву получила титулы «Миссис Дружба» и «Миссис Очарование». Евгения Костовщикова стала «Миссис Талант» за творческий и креативный подход к участию в конкурсе.

Предлагаем посмотреть большой фотоотчёт с мероприятия.