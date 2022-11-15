Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 полностью признал свою вину в содеянном

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев полностью признал свою вину в содеянном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда Татарстана, в котором продолжается судебный процесс над стрелком.

«Вину признаю полностью», — сказал обвиняемый.

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. В результате стрельбы и взрыва погибло девять человек, в том числе семеро детей. В декабре суд признал напавшего на учреждение Галявиева вменяемым.

Ему предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств, а также умышленное уничтожение имущества. Стрелку грозит пожизненное заключение.