Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 полностью признал свою вину в содеянном
Сегодня в Татарстане продолжается судебный процесс над стрелком, который убил девять человек
15 ноября 2022, 17:07
Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев полностью признал свою вину в содеянном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда Татарстана, в котором продолжается судебный процесс над стрелком.
«Вину признаю полностью», — сказал обвиняемый.
Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года. В результате стрельбы и взрыва погибло девять человек, в том числе семеро детей. В декабре суд признал напавшего на учреждение Галявиева вменяемым.
Ему предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств, а также умышленное уничтожение имущества. Стрелку грозит пожизненное заключение.
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