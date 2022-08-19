Устройство опор под теплосети на трехпролетном путепроводе на Новом рынке в Барнауле завершено

На путепроводе на Новом рынке в Барнауле продолжается разбор остатков конструкций старого моста. Как сообщает Telegram-канал «Мост», работы ведутся в «технологические окна», которые РЖД предоставляет в ночное время.

Восьмипролётный путепровод состоит из трёх пролетов по 19 балок — на данный момент рабочие демонтировали уже 38 из них. На трёхпролётном путепроводе остались две балки, их убрать должны к концу августа.

Устройство опор под тепловую сеть на трёхпролётном путепроводе завершено. Завтра приступают к монтажу труб. Эти работы закончат уже в первой половине сентября.