Уткин раскрыл свой гонорар за комментирование одного матча ЧМ на "Первом"
Гонорар будет направлен на благотворительность, отметил Уткин
Футбольный комментатор Василий Уткин в своем Facebook сообщил, что получил 783 000 рублей от Первого канала за комментирование матча Испания - Португалия на чемпионате мира по футболу.
"Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране - что я, торговаться, что ли, стану", - написал Уткин.
"Когда кому-то заплатят - по факту - за один репортаж больше, ха - скажите!" - добавил он.
Уткин подчеркнул, что округлит эту сумму до 1 миллиона рублей, добавив к ней полученные на YouTube-канале деньги. Этот миллион будет направлен в благотворительный фонд "Выход", как и обещалось ранее. "Мне повезло поддержать доброе дело. Я очень счастлив", - добавил Уткин.
Уткин планировал сотрудничать с Первым каналом на протяжении всего чемпионата. Однако после игры сборных Испании и Португалии он заявил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на Первом канале. Уткин не стал объяснять причины.