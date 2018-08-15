Уткин раскрыл свой гонорар за комментирование одного матча ЧМ на "Первом"

Футбольный комментатор Василий Уткин в своем Facebook сообщил, что получил 783 000 рублей от Первого канала за комментирование матча Испания - Португалия на чемпионате мира по футболу.

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Общество Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале

"Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране - что я, торговаться, что ли, стану", - написал Уткин.

"Когда кому-то заплатят - по факту - за один репортаж больше, ха - скажите!" - добавил он.

Уткин подчеркнул, что округлит эту сумму до 1 миллиона рублей, добавив к ней полученные на YouTube-канале деньги. Этот миллион будет направлен в благотворительный фонд "Выход", как и обещалось ранее. "Мне повезло поддержать доброе дело. Я очень счастлив", - добавил Уткин.

Уткин планировал сотрудничать с Первым каналом на протяжении всего чемпионата. Однако после игры сборных Испании и Португалии он заявил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на Первом канале. Уткин не стал объяснять причины.