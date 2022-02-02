Утонувшую в проруби на Крещение женщину похоронили в закрытом гробу
Тело пробыло в воде почти десять дней
2 февраля 2022, 10:30
41-летнюю женщину, утонувшую в проруби в Крещение в Ленинградской области, похоронили 1 февраля. Как сообщает “КП”, погребение прошло в закрытом гробу.
По данным издания, из-за того что тело пробыло в воде почти десять дней, оно было обезображено. На прощании присутствовали только самые близкие — муж, 10-летний сын, мать погибшей, родственники и друзья семьи.
Напомним, 19 января жительница Ленинградской области погибла во время купания в несогласованной проруби на реке Оредеж. На кадрах, которые оказались в Сети, видно, что женщина прыгнула в воду, после чего её резко подхватило подводное течение и унесло под лёд.
Тело было найдено только через 10 дней.
Комментарии
Новости партнеров