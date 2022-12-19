В 2023 году на въезде в алтайское село Турочак установят новую стелу. Её разработали в мастерской Александра Деринга

Длина плиты составит около 20 метров, а высота с учётом надписи — 3,1 метра

19 декабря 2022, 09:53, Никита Черников

Фото: Александр Деринг / vk.com/dering07

В селе Турочак Республики Алтай в 2023 году установят въездную стелу. Её разработкой занималась студия барнаульского архитектора Александра Деринга.

Как пишут «Новости Горного Алтая», на объекте изобразят гору Салоп и петроглифы. Длина плиты составит около 20 метров, высота без букв — почти 2 метра, а с учётом надписи — 3,1 метра. Строительством займётся компания «Манас». Работы должны быть закончены до 30 сентября, их стоимость оценили в 3,3 млн рублей.

О завершении разработки въездного знака для Турочака Александр Деринг сообщал ещё в начале ноября. Архитектор отмечал, что это будет место, «где можно остановиться перед въездом в село, ознакомиться с его историей и статистической информацией, отдохнуть на удобных лавочках, сделать фото на память».

«На поверхности самой стелы мы нанесли символы Турочака. Отверстия, напоминающие валуны, делают эту стелу более прозрачной и связывают её визуально с лесом», — объяснял он.

Фото: Александр Деринг / vk.com/dering07

Напонми, в мае Александр Деринг победил в конкурсе на лучший эскизный проект стелы для Чемальского района.