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В 2023 году на въезде в алтайское село Турочак установят новую стелу. Её разработали в мастерской Александра Деринга

Длина плиты составит около 20 метров, а высота с учётом надписи — 3,1 метра

19 декабря 2022, 09:53, Никита Черников

Фото: Александр Деринг / vk.com/dering07
Фото: Александр Деринг / vk.com/dering07

В селе Турочак Республики Алтай в 2023 году установят въездную стелу. Её разработкой занималась студия барнаульского архитектора Александра Деринга.

Как пишут «Новости Горного Алтая», на объекте изобразят гору Салоп и петроглифы. Длина плиты составит около 20 метров, высота без букв — почти 2 метра, а с учётом надписи — 3,1 метра. Строительством займётся компания «Манас». Работы должны быть закончены до 30 сентября, их стоимость оценили в 3,3 млн рублей.

О завершении разработки въездного знака для Турочака Александр Деринг сообщал ещё в начале ноября. Архитектор отмечал, что это будет место, «где можно остановиться перед въездом в село, ознакомиться с его историей и статистической информацией, отдохнуть на удобных лавочках, сделать фото на память».

«На поверхности самой стелы мы нанесли символы Турочака. Отверстия, напоминающие валуны, делают эту стелу более прозрачной и связывают её визуально с лесом», — объяснял он.

Фото: Александр Деринг / vk.com/dering07

Напонми, в мае Александр Деринг победил в конкурсе на лучший эскизный проект стелы для Чемальского района.

Комментарии 3

  • ну конечно смотрим на стеллу и не обращаем внимание на дорогу разбиваем машину..но на душе красиво! стелла радует и глаз и душу!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • лучше бы дорогу заасфальтировали хорошо в турочак, а стелла ваша нужна только дерингу.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Хорошая задумка. Только мест для мусора не заметил - ни урн, ни бака. Загадят место быстро.
    19 декабря, Гость   Ответить
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