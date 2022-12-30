В 2023 году россияне заплатят новый налог

За доходы, которые россияне получат от вкладов в наступающем 2023 году, им придется заплатить налоги, напоминает газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

Налог будет начислен на доходы со вкладов в банках. Облагаться будут процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год в случае, если ключевая ставка Банка России в этот период не превысит текущие 7,5 процента годовых. Он взимается в размере 13 процентов и исчисляется исходя из ключевой ставки.

Однако стоит обратить внимание на то, что уплачивать налог на полученный в 2023 году процентный доход, граждане будут должны до декабря 2024 года.

Отмечается также, что расчет при начислении налога берет за основу не саму сумму вкладов и депозитов, а только размер полученного дохода, то есть, процентов. Не будет облагаться налогом доход в размене 75 тысяч рублей за календарный год. Эта сумма взялась от максимального размера вклада в 1 миллион рублей и ключевой ставки, которая сейчас находится на отметке в 7,5 процента годовых.

Напомним, что налог по вкладам в России ввели еще в 2020 году, однако позднее сбор налогов с 2022 года перенесли на более поздний срок.