В 25 алтайских селах появился оптический интернет

«Ростелеком» в первом квартале 2022 года построил оптическую распределительную сеть в 25 сёлах и предоставил доступ к цифровым услугам для 11 тысяч семей Алтайского края.

«У сельчан появилась возможность получать в онлайне государственные и муниципальные услуги, совершать покупки в интернет-магазинах. „Ростелеком“ на базе скоростного интернета предлагает сельским жителям цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink, услугу „Умный дом“ с набором датчиков, а также внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения для повышения безопасности в доме», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Наибольший объём работ компания провела в сёлах Соколово Зонального района с охватом оптической сетью 951 домохозяйства, Малоугренёво Бийского района (890), Нижнекаменка Алтайского района (821) и Ракиты Михайловского района (785 домохозяйств). Сразу пять населённых пунктов переведены на оптику в Шелаболихинском районе — Ильинка, Крутишка, Селезнёво, Новообинцево и посёлок Подгорный. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам появился у жителей сёл Сычёвка, Катунское, Верх-Обское и Новотырышкино Смоленского района, Тяхта Кытмановского района, посёлка Октябрьского Зонального района и других.