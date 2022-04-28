В 25 алтайских селах появился оптический интернет
Ростелеком обеспечил доступ к скоростному интернету более одиннадцати тысячам человек
«Ростелеком» в первом квартале 2022 года построил оптическую распределительную сеть в 25 сёлах и предоставил доступ к цифровым услугам для 11 тысяч семей Алтайского края.
«У сельчан появилась возможность получать в онлайне государственные и муниципальные услуги, совершать покупки в интернет-магазинах. „Ростелеком“ на базе скоростного интернета предлагает сельским жителям цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink, услугу „Умный дом“ с набором датчиков, а также внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения для повышения безопасности в доме», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.
Наибольший объём работ компания провела в сёлах Соколово Зонального района с охватом оптической сетью 951 домохозяйства, Малоугренёво Бийского района (890), Нижнекаменка Алтайского района (821) и Ракиты Михайловского района (785 домохозяйств). Сразу пять населённых пунктов переведены на оптику в Шелаболихинском районе — Ильинка, Крутишка, Селезнёво, Новообинцево и посёлок Подгорный. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам появился у жителей сёл Сычёвка, Катунское, Верх-Обское и Новотырышкино Смоленского района, Тяхта Кытмановского района, посёлка Октябрьского Зонального района и других.
«В феврале и марте 2022 года „Ростелеком“ организовал оптический интернет в четырёх наших сёлах. Все они, кроме Катунского, крупные, с населением больше двух тысяч жителей. Это хорошая новость, потому что наличие интернета с высокой скоростью снимает часть проблем: находясь дома, можно делать банковские переводы, оплачивать кредиты, записываться через портал госуслуг к врачу. Будем надеяться, что в этом году компания построит оптику в ещё двух сёлах — Кировском и Линевском», — рассказала глава Смоленского района Людмила Моисеева.