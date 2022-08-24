В алтайских изоляторах хватает мест арестантам

Алтайский край вошёл в число регионов, которые укладываются в действующие лимиты арестантов СИЗО, пишет «Ъ».

Замначальника регионального ГУФСИН Олег Тишечко рассказал, что в крае есть три СИЗО с лимитом 3599 человек, сейчас там содержатся 3353 заключённых.

Подобная ситуация наблюдается в изоляторах Томской и Челябинской областей, а также Бурятии, Дагестана и Приморья — там тоже укладываются в лимиты. В целом по стране СИЗО заполнены на 96%.

При этом в полусотне подобных учреждений из двухсот с лишним, расположенных в России, лимит арестантов превышен, сообщал ещё в мае начальник управления исполнения приговоров и специального учёта Игорь Вединяпин. Самая тяжёлая ситуация тогда сложилась в следственных изоляторах Крыма, Карелии, Татарстана, Воронежской, Амурской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, напомнил РБК.